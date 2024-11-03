وزير الصحة: نجحنا في تقليل قوائم الانتظار.. وهذا موقف الأدوية والأنسولين

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إننا اقتحمنا مشكلة نقص الحضانات والرعاية المركزة، حيث تعاقدنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ونجحنا في تقليل قوائم الانتظار للرعايات والحضانات بنسبة 60%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وذلك لمناقشة بيان وزير الصحة الذي ألقاه أمام المجلس أكتوبر الماضي.

وأكد "عبدالغفار"، أن هناك ١٥ محافظة حققت صفر في قوائم الانتظار، لكن القاهرة بها القوائم الأكبر لأن بها كثافة سكانية عالية.

وأكد وزير الصحة، أنه كانت هناك مشكلة في نقص الأدوية لكن تم حلها حيث كانت الأولويات في استيراد أدوية الأورام، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك نقص في الأنسولين حيث البديل المحلي متوافر والمستورد متوافر الآن.