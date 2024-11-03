وزير الزراعة أمام النواب: نسعى لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج التقاوي محليًا

كتب- نشأت علي:

استعرض علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة في عدد من الملفات، خلال مشاركته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة.

وقال وزير الزراعة، إنه قام بإعادة هيكلة وتغيير عدد من القيادات بالوزارة ومراكز البحوث، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف إنتاج التقاوي، هناك نهج جديد لدى الوزارة، حيث تم تكليف فريق عمل للسفر إلى فرنسا وتم عقد اجتماعات مع المختصين والسفير الإيطالي وعمل تعاقدات وخطوات تنفيذية لإنتاج التقاوى محليًا وتصديرها، مثل تقاوي الفلفل والطماطم وغيرها.

وعقب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن مصر تستورد تقاوي بمبالغ كبيرة، تصل لـ٢٠٠ مليون دولار، رغم وجود أصناف جيدة تم استنباطها بمراكز البحوث ولكن للأسف يتم تداولها خارج مراكز البحوث.

ودعا الوزير، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لاستعراض جهود إنتاج التقاوي، وأشار عضام إلى إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر تمكن بالفعل من إنتاج نحو ٣٠ صنف خضر، وذلك بعدما لاحظنا افتقادنا للتقاوي المحلية.

وتابع الوزير، نسعى لاستقطاب شركات دولية لإنتاج التقاوي محليًا لاسيما وأن الأجواء عندنا مناسبة وتكلفة الإنتاج لدينا أقل من أوروبا، وبالتالي فنحن مؤهلين لإنتاج كل أصناف التقاوي ونسعى لعقد شركات مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام.

وعقب الحصري،: بالفعل لدينا امكانيات ولكن رغم ذلك نستورد نحو ٤٠% من التقاوي، من دولة عربية، ولدينا إمكانيات أفضل منها.