زيارات للعلمين والعاصمة الإدارية.. ننشر برنامج الإسكان لزوار المنتدى الحضري العالمي - مستند

كتب- محمد نصار:

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خريطة كاملة للزيارات والجولات التي سيتم توفيرها للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

وبحسب الدليل الإرشادي، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، تستهدف وزارة الإسكان تعريف المشاركين بالمشاريع الحضرية التحويلية في مصر.

وتشمل الزيارات استكشاف العاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة مبادرات الإسكان الاجتماعي في ضواحي القاهرة.

وتسلط الجولات الإضافية الضوء على التجديد الحضري في القاهرة التاريخية والابتكار الساحلي في مدينة العلمين الجديدة، وكل منها يجسد نهج مصر في تخطيط المدن المستدامة.

وتقدم زيارات المدينة والجولات الحضرية هذه لمحة فريدة عن ماضي القاهرة وحاضرها ومستقبلها.

وينطلق المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، تحت عنوان "كل شيء يبدأ في المنزل: الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ما يؤكد أهمية إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة من خلال معالجة التحديات الملحة مثل السكن غير المناسب، وارتفاع الفقر في المناطق الحضرية، وتفاقم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية بفعل الأزمات العالمية.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الاستراتيجيات المبتكرة والمبادرات المجتمعية الناجحة التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة، وتشجيع التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني والممارسين الحضريين لتسليط الضوء على الحلول القابلة للتنفيذ وتمكين المجتمعات في تشكيل مستقبلها الحضري.