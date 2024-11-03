"الكهرباء" تخفض غرامة تأخير سداد الفواتير 7%؜ بدلًا من 28%؜ تحفيزًا للمستثمرين والصناع

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات تأخير سداد الفواتير، استجابةً للمذكرات المقدمة من المستثمرين والصناع؛ للتيسير عليهم وتذليل بعض العقبات والمشكلات التي تواجههم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه بتاريخ ٢٢ أغسطس الماضي صدر قرار وزير الكهرباء الذي تضمن تخفيض "غرامة التأخير" لتصبح 7% بدلاً من 28%، وذلك بناءً على سعر الفائدة بالبنك المركزي.

ويتضمن القرار منح المستثمرين شهرًا إضافيًّا للسداد دون فوائد، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة.