محافظ الجيزة يكلف بسرعة تسليم المواطنين شهادات البيانات بملف التصالح قبل منتصف ديسمبر

كتب- محمد نصار:

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من تسليم كافة شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء قبل منتصف الشهر المقبل، مؤكداً على إثابة العاملين بالمنظومة حال تحقيق نسب إنجاز متقدمة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الجيزة اليوم الأحد، الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف على نسب الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

واستهل النجار الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياه اليومية للمواطنين..مشددا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها .

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة على ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن .

كما وجه المحافظ بوضع جدول زمني يومي لكل حي ومركز لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح على أن يتم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وفقاً للمواعيد المحددة..مشدداً على تكثيف ساعات العمل ومدها لساعات إضافية مع انتظام العمل خلال يومي الجمعة والسبت لسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين.