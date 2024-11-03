جبالي: مشاركة أعضاء "الإجراءات الجنائية" من غير النواب في الجلسة العامة لمناقشته

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، حول قانون الإجراءات الجنائية، وتوسيع آفاق الحوار؛ فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب؛ لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون المشار إليه .

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي؛ حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون؛ مما يثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوةً على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة؛ مما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.

وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.