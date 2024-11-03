إعلان

حزب مصر الحديثة يختار هشام هلال رئيسا لهيئتة البرلمانية بمجلس النواب

03:33 م الأحد 03 نوفمبر 2024

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.

وقال المستشار حنفي جبالي، إن رئيس حزب مصر الحديثة، أخطره باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب أمام المجلس، وأن ذلك يأتي متوافقا مع اللائحة والقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

مجلس النواب هشام هلال حزب مصر الحديثة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مع بدء مفاوضات صندوق النقد.. الدولار يكسر 49 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة
سعر الصرف ودعم البنزين.. 5 ملفات على طاولة مفاوضات مصر وصندوق النقد اليوم