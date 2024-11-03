حزب مصر الحديثة يختار هشام هلال رئيسا لهيئتة البرلمانية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اختيار حزب مصر الحديثة للنائب هشام هلال إبراهيم عبدالمنعم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له أمام مجلس النواب.

وقال المستشار حنفي جبالي، إن رئيس حزب مصر الحديثة، أخطره باختيار الحزب للنائب هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا للحزب أمام المجلس، وأن ذلك يأتي متوافقا مع اللائحة والقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي بدات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.