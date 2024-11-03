بينها الروتا والجديري.. ما التطعيمات الأساسية والإضافية للمواليد الجدد؟

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن برنامج التطعيمات القومي في مصر يضم حزمة شاملة من التطعيمات لحماية الأطفال من أمراض معدية مختلفة، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، وذلك منذ اللحظات الأولى من ولادتهم.

وأوضح "محمدي" في فيديو توعوي لوزارة الصحة، أنَّ أول جرعة يحتاجها الطفل هي الجرعة الصفرية من لقاح الالتهاب الكبدي (B) التي تُعطى خلال اليوم الأول من الولادة، ويليها في الشهر الأول جرعة صفرية من لقاح شلل الأطفال الفموي، بالإضافة إلى تطعيم الدرن.

ثم تبدأ زيارات التطعيم المنتظمة في أعمار شهرين، 4 أشهر، و6 أشهر، وتشمل تطعيمات ضد الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، والأنفلونزا البكتيرية، مع استكمال جرعات الالتهاب الكبدي (B) وجرعات شلل الأطفال عن طريق الحقن، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الطفل يتلقى في عمر 9 أشهر جرعة معززة من لقاح شلل الأطفال الفموي، بينما تُعطى جرعة من لقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف) عند بلوغه عامًا، وتُعاد نفس الجرعة في عمر سنة ونصف، إلى جانب جرعة معززة من اللقاح الثلاثي البكتيري وجرعة شلل الأطفال.

وذكر "محمدي" أن الطفل يكون قد حصل على معظم التطعيمات الأساسية ضد الأمراض الفيروسية والبكتيرية مع بلوغه 18 إلى 24 شهرًا، لكن هناك تطعيمات إضافية لا تقل أهمية، مثل تطعيم الروتا الذي يحمي من النزلات المعوية الفيروسية، وتطعيم المكورات الرئوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية، ويبدأ إعطاء الطفل لقاح الجديري، والالتهاب الكبدي (A)، والحمى الشوكية عند بلوغه عامًا.

وأشار إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يُعطى للطفل بداية من عمر 6 أشهر؛ للحماية من فيروسات الإنفلونزا الشائعة، مشددًا على أهمية الالتزام بجدول التطعيمات لضمان الوقاية الكاملة للأطفال.