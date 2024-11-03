فيديو.. صبحي كابر يكشف مفاجأة بشأن النصب عليه في 200 مليون جنيه

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال صبحي كابر، إنه حصل على 3000 طن فول صويا و5000 طن ذرة من التجار الذين عقدوا صفقة معه بقيمة 200 مليون جنيه.

وأضاف "صبحي"، في فيديو: في ناس في البلد وقفت جنبي لحد ما وصلنا للناس دي وخدنا بضاعتنا منها، والحمد لله بشكر كل اللي وقف معايا عشان أرجع حقي، خدت جزء من البضاعة ولسه لي بضاعة تانية.

وتابع صبحي كابر: خدت بضاعة منهم بـ 123 مليون جنيه من صفقة الـ 200 مليون اللي كان اتنصب علي فيها، وهاخد الباقي.

كان صبحي كابر، قد ظهر منذ نحو الشهر ليتحدث عن بيع مطعمه بكورنيش النيل، بسبب تراكم الديون عليه نتيجة تعرضه للنصب في صفقة ذرة بقيمة 200 مليون جنيه.