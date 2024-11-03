محافظ القاهرة: لولا مشروعات الطرق لتحولت العاصمة إلى جراج كبير

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لولا تطوير شبكة الطرق خلال الـ 10 سنوات الماضية لكانت تحولت القاهرة إلى جراج كبير.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جودة الحياة في المناطق العمرانية والحضرية بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري وفي إطار استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

وقال محافظ القاهرة، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هناك تحديات كبيرة كانت تواجه العاصمة مثل الازدحام المروري، والتلوث، والنظافة، والزيادة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بالإضافة إلى 11 مليونًا من المترددين عليها بشكل يومي.

وتابع محافظ القاهرة: الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ عدة قرارات للتعامل مع هذه التحديات والتي كان من أثرها أن شهدت المحافظة خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والقضاء على العشوائيات.