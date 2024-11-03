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توضيح مهم وزارة السياحة بشأن حادث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة

02:19 م الأحد 03 نوفمبر 2024

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة، إنه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث غرق جزئي على كورنيش الأقصر، أكدت وزارة السياحة والآثار على أن هذا الفندق كان متوقف عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي نظراً لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به، موضحة أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضافت أن هذا الفندق المذكور كان متواجد لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.

وقالت الوزارة إنها تواصل متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.

وزارة السياحة كورنيش الأقصر حادث غرق الفنادق العائمة
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