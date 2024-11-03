مديرة صندوق النقد: انتبهت لقصة صعود كلب أعلى الأهرامات.. وفي كل زيارة أري تاريخ مصر

كتب- محمد نصار:

علقت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، على واقعة كلب الأهرامات والتي انتشرت وتم تداولها بصورة موسعة محليًا ودوليًا خلال الأيام الماضية.

وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: لقد جئت لمصر عدة مرات وفي كل مرة أرى تاريخ مصر، وبالطبع انتبهت إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: دائما أنتهز الفرصة للاستمتاع إلى الطبيعة، وأستمتع بالشعب المصري الرائع.

وقبل نحو أسبوعين، نال مقطع فيديو كلب فوق الهرم ترويجًا عالميًا تحدّثت عنه الصحافة العالمية في تقريرها.

وتسلق الكلب هرم خفرع، والذي يصل ارتفاعه إلى 448 قدمًا.