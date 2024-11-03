مديرة صندوق النقد للحكومة: سترون فوائد الإصلاح الاقتصادي

كتب- محمد نصار:

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، أن الإصلاح ليس سهلًا، مثنية على جهود الحكومة والشعب المصري في هذا الإطار.

وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: الإصلاح ليس سهلًا وأود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري، ورسالتي لكم أنني على ثقة تامة، بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح في صورة الاقتصاد.

وأضافت: نحن هنا في العاصمة الجديدة، وهذا يوضح لنا مدى الإصرار من خلال 3 زوايا، ما يمكن أن يتم من أجل الحصول على استقرار للاقتصاد الكلي، وخفض التضخم، ثانيًا ما يمكن فعله للقطاع الخاص ومن أجل خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا، وثالثًا كيف يمكن دعم الأهداف المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، وعليه سوف أناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل.