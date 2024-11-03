مديرة صندوق النقد تعلن توقعاتها لنمو الاقتصاد والتضخم في مصر

كتب- محمد نصار:

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، لارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصل خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%.

وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كما انخفض التضخم من 37% إلى 26% ونتوقع أن يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا مهم بالنسبة للفقراء.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض معدل تراكم الدين على مصر، لافتة إلى أن ذلك يعني أن مصر أصبحت أكثر أمانًا.