مديرة صندوق النقد تعلن توقعاتها لنمو الاقتصاد والتضخم في مصر
01:06 م الأحد 03 نوفمبر 2024
كتب- محمد نصار:
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، لارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصل خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%.
وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كما انخفض التضخم من 37% إلى 26% ونتوقع أن يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا مهم بالنسبة للفقراء.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض معدل تراكم الدين على مصر، لافتة إلى أن ذلك يعني أن مصر أصبحت أكثر أمانًا.
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