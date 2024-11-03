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مديرة صندوق النقد تعلن توقعاتها لنمو الاقتصاد والتضخم في مصر

01:06 م الأحد 03 نوفمبر 2024

كريستالينا جورجييفا

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كتب- محمد نصار:

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، لارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصل خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%.

وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كما انخفض التضخم من 37% إلى 26% ونتوقع أن يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا مهم بالنسبة للفقراء.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض معدل تراكم الدين على مصر، لافتة إلى أن ذلك يعني أن مصر أصبحت أكثر أمانًا.

صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا الاقتصاد المصري
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