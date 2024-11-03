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مديرة صندوق النقد: مصر انتقلت إلى سعر صرف مرن وتخلصت من التراكمات

01:03 م الأحد 03 نوفمبر 2024

كريستالينا جورجييفا

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كتب- محمد نصار:

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية.

وقالت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: أدركنا الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل وذلك من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد.

وأضافت أن مصر انتقلت إلى نظام مرن لسعر الصرف وتخلصت من التراكمات، مثنية على جهود محافظ البنك المصري، في هذا الصدد.

كريستالينا چورچييفا صندوق النقد الدولي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
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