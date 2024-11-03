"المستشفيات التعليمية" تشارك في الدورة التدريبية الدولية لمناظير الموجات فوق الصوتية

كتب- أحمد جمعة:

شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في الدورة التدريبية الثانية لمناظير الموجات فوق الصوتية (EUS)، التابعة لمنظمة مناظير الجهاز الهضمي العالمية (World Endoscopy Organization - WEO) من خلال المدرسة الدولية EUS WISE WEO.

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومؤسس الوحدة، وبإشراف الدكتور مصطفى القاضي، مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور محمد شعبان محفوظ، رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

تمت الدورة تحت إشراف البروفيسور العالمي دونج وان سيو، مؤسس برنامج التدريب في منظمة المناظير العالمية، وبمشاركة الدكتور حسين عكاشة، الدكتور السيد غنيم، الدكتور معاذ الشاعر، والدكتور خالد رجب.

وصرح رئيس الهيئة، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي تعد من الوحدات الرائدة في هذا المجال، وتحرص دائماً على تقديم أحدث الخدمات الطبية والتشخيصية من خلال توفير أحدث الأجهزة والمناظير، وتطبيق البروتوكولات العالمية.

كما أكد أن الهيئة تسعى دوماً لتوفير الخدمات البحثية والتدريبية لشباب الأطباء لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة ومستدامة للمرضى في مصر والوطن العربي.

وأضاف أن الدورة ركزت على تدريب الأطباء المشاركين على تشخيص وعلاج أورام البنكرياس والقنوات المرارية وأورام الجهاز الهضمي التي يصعب تشخيصها بالوسائل التقليدية، حيث شملت الدورة تدريب 15 طبيباً من مصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والعراق، بإشراف فريق عمل متخصص من وحدة مناظير الموجات الصوتية بقيادة الأساتذة الدكتور أحمد هيبة، الدكتور محمد زكريا، الدكتور هشام الوكيل، الدكتور مصطفى شحاته، الدكتور شريف حجاب، الدكتور أحمد نصر بخيت، والدكتور محمد شريف نجيب.