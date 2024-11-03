للأطباء.. ننشر نتيجة حركة نيابات مايو 2024 (رابط مباشر)

كتب- أحمد جمعة:

أتاحت وزارة الصحة والسكان، نتيجة حركة نيابات مايو لعام 2024 للأطباء البشريين، يوم الأحد، عبر الموقع الرسمي لإدارة التكليف.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقديم لحركة نيابات مايو 2024، حيث أتيح للأطباء التقديم للعمل بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة بنظام التنسيق الإلكتروني، وذلك وفق احتياجات المستشفيات وشروط محددة.

شمل التقديم الأطباء الذين لم يمضِ على تكليفهم خمس سنوات بحد أقصى حتى 31 ديسمبر 2024، ويحق لهم التقدم للتخصصات الملحّة مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، والتخدير، والعناية المركزة، والطوارئ، والأمراض النفسية والعصبية. أما الأطباء الذين مضى على تكليفهم أكثر من خمس سنوات، فيمكنهم التقدم في جميع التخصصات المعلنة باستثناء الأطباء المعاد توزيعهم إلى جهات خارجية في المناطق النائية.

كما أوضحت الوزارة أن الأطباء الذين تم تكليفهم في حركة مارس 2024 سيتمكنون من التقديم على حركة النيابات بعد استيفاء سنة عمل فعلية، بينما يُسمح للأطباء المجندين بالقوات المسلحة التقدم في حال انطبقت عليهم الشروط.

ولمعرفة نتيجة حركة نيابات مايو 2024 للأطباء للحركة الأساسية.. اضغط هنا

ولمعرفة نتائج تكليف الأماكن النائية والمستشفيات التعليمية والامتياز.. اضغط هنا