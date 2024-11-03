مديرة صندوق النقد الدولي: نقدم كامل الدعم لتحقيق استقرار مصر وتنميتها الاقتصادية

كتب- محمد نصار:

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، إنها حضرت اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمناقشة تطورات برنامج مصر مع الصندوق في ظل التطورات الراهنة.

وأضافت كريستالينا چورچييفا، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: أردت أن أخبر الناس من هنا، من القاهرة، عن حجم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية وازدهارها.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: في هذا الإطار كنا قررنا زيادة تمويل البرنامج من 3 لـ 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه ولكن بسبب الظروف المحيطة في المنطقة.