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رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الثلاثاء المقبل

12:56 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا ، اليوم الأحد: اليوم حضرنا اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بمديرة صندوق النقد الدولي ومناقشة الخطوات المستقبلية لبرنامج مصر مع الصندوق.

وتابع "مدبولي": الأمر المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد الثلاثاء، بالتعاون بين أعضاء الصندوق وممثلي الوزارات المصرية المعنية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي عبد الفتاح السيسي كريستالينا چورچييفا
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