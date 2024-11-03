100 أتوبيس ينطلقون من 9 محطات.. مواعيد أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

استعدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى بخطة موسعة لنقل زوار المنتدى الحضري العالمي والمشاركين فيه طوال أيام العقد المنتدى.

ويعقد المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر في محافظة القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الحالي.

خطة نقل المشاركين في المنتدى الحضري العالمي

أعلنت وزارة النقل من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، عن خطة شاملة لتوفير النقل المجاني للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي، خلال فترة انعقاده، وذلك للمسجلين عبر منصة المنتدى.

وقد تم تخصيص 100 حافلة صديقة للبيئة (30 تعمل بالغاز الطبيعي - 70 كهربائية) لتسهيل حركة التنقلات من وإلى مركز المنارة الذي يستضيف الفعاليات.

مواعيد أتوبيسات المنتدى الحضري العالمي وأماكن انطلاقها

تعمل الخدمة يوميًا من الساعة 6:15 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، عبر 9 محطات رئيسية في القاهرة الكبرى، ضمن نظام نقل مباشر من المحطات المحددة إلى مقر المنتدى، بدون توقف في أي محطة أخرى.

ويبلغ الفاصل الزمني "زمن التقاطر" نحو 10 دقائق بين الحافلات خلال فترات الذروة.

وتشمل محطات ركوب الأتوبيسات في القاهرة: (التجمع الثالث - المهندسين - الاستاد - شيراتون - عبد المنعم رياض - العباسية - المعادي - دريم بارك - التجمع الأول)، وتتميز هذه الحافلات بمواصفات تتيح سهولة الوصول لذوي الهمم بنسبة 30%.

تخفيضات أوبر لزائري المنتدى الحضري العالمي

تم التنسيق مع شركة "أوبر" لتقديم خصومات على التنقل من وإلى مركز المنارة، من خلال كود خاص سيتم نشره على تطبيق المنتدى.

ووفرت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا، من هنا، https://drive.google.com/drive/folders/1iTNKkx_a4-CPm-43DHHIYeinUbTwkfSg يتيح للمشاركين معرفة مواعيد الحافلات ومساراتها، بالإضافة إلى إمكانية التخطيط باستخدام خرائط جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى مثل المترو وقطار العاصمة وحافلات النقل العام.

وأتاح جهاز تنظيم النقل البري دليلا متكاملا عبر الموقع الرسمي للوزارة (mot.gov.eg) ومنصة المنتدى الرسمية (wuf.unhabitat.org)، يتضمن معلومات شاملة عن الخدمة، ومواقع المحطات مع خرائط جوجل، ومواعيد الانطلاق والعودة، وخريطة شاملة للمسارات.

كما خصصت الوزارة رقم واتساب (01210126662) لخدمة العملاء، متاح باللغة العربية والإنجليزية.

وتقوم غرفة عمليات تابعة لجهاز تنظيم النقل البري بمراقبة الخدمة وجودتها يوميًا، عبر نظام متابعة متصل بـ 100 جهاز POS داخل الحافلات، لضمان التزامها بالمواعيد وسير الرحلات بشكل سلس.

يُذكر أن وزارة النقل خصصت 10 حافلات إضافية (7 من شركة "أكتا" و3 من الشركة القابضة للنقل البري والبحري) لخدمات الدعم اللوجستي اللازمة للمنتدى.