وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، قام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عدد من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بما شاهده من مستوى راقٍ في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقاً لأسس علمية مدروسة تساهم في الإرتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الإهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية، وشارك القائد العام للقوات المسلحة عدد من مقاتلى الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغذاء.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.