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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: 3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة

10:53 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

3 مدن تتعرض لأمطار غزيرة

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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مدن مطروح والسلوم وبراني تستمر اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أن المنخفض الجوي يعمل على تكاثر السحب الرعدية الممطرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وتشير آخر صورة بالأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى.

وسجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الساعة 8 صباحًا 20 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار غزيرة حالة الطقس الطقس اليوم
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