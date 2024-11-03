عباس شراقي يكشف تفاصيل مثيرة عن ثالث زلزال يضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا شهدت زلزالًا ثالثًا بقوة 4.7 درجة في أقل من 24 ساعة، حيث وقع الزلزال اليوم على عمق 10 كم في الساعة 11:04 م بتوقيت القاهرة، على بعد 570 كم من السد الإثيوبي وحوالي 400 كم من الحدود الشرقية للبحيرة.

وأوضح شراقي، خلال منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، أن الزلزالين السابقين قد حدثا ليلة أمس، 1 نوفمبر 2024، حيث سجل الأول بقوة 4.6 درجة على عمق 12.2 كم في الساعة 8:55 م، والثاني بنفس القوة على عمق 10 كم في الساعة 11:13 م، وذلك في منطقة الأخدود الإثيوبي عند التقاء ثلاث صفائح صغرى.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن زلزال اليوم يعتبر رقم 16 في إثيوبيا خلال 5 أسابيع، ورقم 31 هذا العام بقوة تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

وفي العام الماضي، سجلت إثيوبيا 38 زلزالًا، كانت أشدها بقوة 5.6 درجة، بينما كان متوسط عدد الزلازل من 2014 إلى 2020 أكبر من 4 درجات هو 5.3.

ولفت شراقي إلى أن النشاط الزلزالي قد فاق التوقعات في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة المراقبة الدقيقة للسد والبحيرة التي يبلغ طولها أكثر من 200 كم.