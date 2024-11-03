نشرة التوك شو| تعديلات جديدة في "الإجراءات الجنائية" وعلاقة زلزال شرم الشيخ بأعمال القصف في غزة ولبنان

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.

"خطة النواب": إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تفوق الممر الملاحي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا والفترة الانتقالية بعدها قد تركت آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد، موضحًا أن هذه الأزمات أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتقلبات في أسعار الصرف، مما أثر سلبًا على احتياطيات النقد الأجنبي.

وشدد الفقي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، على أهمية الحذر من الاعتماد الكلي على الأموال الساخنة، مؤكداً أنها قد تجلب فوائد مؤقتة ولكنها تحمل مخاطر كبيرة في حالة هروبها السريع. وأشار إلى ضرورة وضع آليات وقائية لحماية الاقتصاد من تقلبات هذه الأموال، مثل تحديد سعر صرف محدد لها.

عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني

علق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، واصفا أنها خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" إن هذا القرار يأتي قبل يوم واحد من انطلاق الاجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال المفاوضات حول برنامج مصر التمويلي.

البحوث الفلكية تكشف علاقة زلزال شرم الشيخ بأعمال القصف في غزة ولبنان

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال وسط سيناء، يوم الخميس الماضي، حدث بالقرب من شرم الشيخ وليس من نويبع، والزلزال وقع على بعد 3 كيلو من الشاطئ، موضحًا أن أي تفجير يمكن أن يولد زلازل وتيارات زلزالية، ويمكن التمييز بين الزلزال الذي يقع ويحدث بشكل طبيعي والزلزال الذي يحدث بشكل صناعي.

وأشار "رابح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ما حدث في شرم الشيخ هو زلزال طبيعي نتيجة تحركات بالقشرة الأرضية وليس نتيجة تفجيرات أو أعمال قصف يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أو جنوب لبنان.

المركزي للإحصاء: مصر تضيف مليون نسمة جديدة في 8 أشهر

أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن مصر تشهد زيادة سكانية سريعة، حيث أضافت مليون نسمة جديدة خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر فقط.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أشار إلى أن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت مصر تضيف مليون نسمة في فترة زمنية أقصر.

أمطار رعدية وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

نقيب الجزارين يكشف حقيقة تأثير استيراد البيض على أسعار اللحوم

أكد عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الأسعار لم تشهد تغييرات ملحوظة منذ حوالي شهرين، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من اللحوم بين 380 و390 جنيهاً.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار"، نفى أبو تيج، أي تأثير لاستيراد البيض على أسعار اللحوم، مُوضحاً أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول انخفاض أسعار اللحوم نتيجة لاستيراد البيض ليس له أساس من الصحة.