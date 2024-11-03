إعلان

"كومبارسيتا".. ديوان المفارقات الجريئة وسرديات غزة

04:00 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

الشاعر سامح محجوب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

صدر عن سلسلة كتاب القارئ، ديوان جديد للشاعر سامح محجوب، بعنوان "كومبارسيتا".

ويراهن الديوان على مفارقات جريئة يقدمها الشاعر في أكثر من قصيدة، تعبر عن روح شعرية متمردة، تبحث دائما عن الكمال وعن الحضور القوي في صلب العالم دون ان تتخلى عن تفردها وسماتها الخاصة المميزة.

ويقدم محجوب في الديوان تناصات عدة، مع النصوص القرآنية مثل عناوين "قصار السور" و"سورة الشعراء"، وهناك تناص أيضا مع الكتاب المقدس في قصيدة "سفر الخلق" التي تعتبر قصيدة ذات طابع ملحمي.

حتى أن الشاعر يسمى قصيدة منفصلة بحد ذاتها "تناص"، ولا تتوقف المفارقات عند فكرة التصوير الشعري البلاغي، بل تتعداها إلى فكرة المفارقة عن العالم بما يعنيه ذلك من خصومة وعداء.

كومبارسيتا

كومبارسيتا الشاعر سامح محجوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسبوع برلماني مزدحم.. "النواب" يناقش تعديلات قانون الشرطة والإجراءات الجنائية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
تسريبات أمنية تهزّ عرش نتنياهو.. فما علاقة السنوار بذلك؟
أنقذنا السفينة فماذا عن الركاب؟.. لميس الحديدي تطرح الأسئلة الصعبة بشأن التفاوض مع صندوق النقد