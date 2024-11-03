"كومبارسيتا".. ديوان المفارقات الجريئة وسرديات غزة

كتب- محمد شاكر:

صدر عن سلسلة كتاب القارئ، ديوان جديد للشاعر سامح محجوب، بعنوان "كومبارسيتا".

ويراهن الديوان على مفارقات جريئة يقدمها الشاعر في أكثر من قصيدة، تعبر عن روح شعرية متمردة، تبحث دائما عن الكمال وعن الحضور القوي في صلب العالم دون ان تتخلى عن تفردها وسماتها الخاصة المميزة.

ويقدم محجوب في الديوان تناصات عدة، مع النصوص القرآنية مثل عناوين "قصار السور" و"سورة الشعراء"، وهناك تناص أيضا مع الكتاب المقدس في قصيدة "سفر الخلق" التي تعتبر قصيدة ذات طابع ملحمي.

حتى أن الشاعر يسمى قصيدة منفصلة بحد ذاتها "تناص"، ولا تتوقف المفارقات عند فكرة التصوير الشعري البلاغي، بل تتعداها إلى فكرة المفارقة عن العالم بما يعنيه ذلك من خصومة وعداء.