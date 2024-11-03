هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين الذين أدوا مناسك الحج سابقًا، بالبحث عن طرق السفر لأداء الحج مرة أخرى، خاصة وأن ضوابط الحج تمنع أداء الفريضة لمن سبق له أدائها.

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة: يوجد برنامج يمكن من أداء الحج 2025- 1446هـ هذا العام وذلك لمن سبق له أداء هذه الفريضة مسبقًا.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أنه يمكن أداء الحج 1146 هجريًا - 2025، لمن سبق له أداء الفريضة من خلال برنامج الحج المباشر والذي أطلقته وزارة السياحة والآثار الموسم الماضي رسميًا، قائلًا:"هذا البرنامج بدون ضوابط أو قرعة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب على المواطن في هذا البرنامج دفع قيمة التأشيرة فقط والتي تصل إلى 4000 دولار، والتعاقد على برنامج الحج مع شركة السياحة، وبذلك يستطيع أداء الحج رسميًا.

وتسمح باقات الحج بدون قرعة أو الحج المباشر، لمن أدى الحج قبل ذلك بأداء المناسك هذا العام، وكذلك لمن لن يحالفهم الحظ فى قرعة الحج السياحى والقرعة التي تنظمها وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي.

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