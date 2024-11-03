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"اقتصادية النواب" تُثمن نجاح الحكومة في توفير العملة الصعبة

06:01 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

محمد علي عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية

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كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير جميع الاحتياجات من العملة الصعبة بمختلف البنوك المصرية، معتبرًا هذا النجاح الحكومى بمثابة دليل قاطع على قدرتها في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى.

وقال البرلماني، إن ما يتردد بشأن احتمالية حدوث تعويم آخر للجنيه قريبًا، هو مجرد شائعات ونحن لدينا سعر صرف مرن، مشيرًا إلى أن كل رجال الأعمال أكدوا أن كافة الاحتياجات من العملة الصعبة موجودة في البنوك ولا توجد أي مشكلات.

وأشار إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي توقعت ارتفاع معدل النمو في مصر، وحديثها في اجتماعات صندوق النقد الدولي كان متميزًا، موضحًا أن مصر لديها فرصة بالفعل للنمو، كونها تمتلك هيكلاً سكانيًّا من الشباب ومع إتاحة الفرص وتحسين بيئة الأعمال سيتم الدفع بالقطاع الخاص لقيادة التنمية.

محمد عبدالحميد اقتصادية النواب العملة الصعبة
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