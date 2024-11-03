"العمل" تكشف حقيقة تحديد موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة



كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية عن تحديد موعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بـ500 جنيهًا، أو تخصيص رابطًا إلكترونيًا للتسجيل والحصول على المنحة.

ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، كل ما تردد عن تحديد موعد صرف 500 جنيهًا للعمالة غير المنتظمة منحة عيد الميلاد المجيد، قائلًا:"لم نحدد موعد بعد أو نعلن عن رابط للتسجيل".

وأوضح، أن وزارة العمل لا تحدد الفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة عبر رابطًا إلكترونيًا، بل من خلال كشف العمال أو مفتشي وزارة العمل، وذلك في مواقع العمل والإنتاج، ومن خلال ذلك يتم منح العمالة غير المنتظمة المنح السنوية.

وتابع: حددت وزارة العمل 6 منح للعمالة غير المنتظمة تُجرى صرفها في مواعيدها، وهي "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".