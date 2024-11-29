بقوة 5.2 درجة وشعر به سكان القاهرة.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال قبرص

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كيلومتر عن القاهرة.

وكانت بياناتها كالتالي:

وقت الحدوث : 9:13:15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القوة: 5.2 درجة علي مقياس ريختر.

خط العرض: 35.927 شمال.

خط الطول : 31.72 شرقا.

العمق: 42 كم.

وأوضح المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.