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بقوة 5.2 درجة وشعر به سكان القاهرة.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال قبرص

10:07 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

مقياس ريختر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كيلومتر عن القاهرة.

وكانت بياناتها كالتالي:

وقت الحدوث : 9:13:15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القوة: 5.2 درجة علي مقياس ريختر.

خط العرض: 35.927 شمال.

خط الطول : 31.72 شرقا.

العمق: 42 كم.

وأوضح المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

المعهد القومي للبحوث الفلكية مقياس ريختر هزة أرضية الشبكة القومية لرصد الزالزل القاهرة قبرص
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