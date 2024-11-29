حسام موافي يحذر من خطر زيادة نشاط الطحال

كتب- حسن مرسي:

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن أهمية الطحال ووظائفه في الجسم، مؤكدًا أنه يعد من الأعضاء المسؤولة عن نقل الدم.

وأضاف حسام موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا"، على قناة صدى البلد، قائلًا: "خلايا الجسم تبقى ثابتة ولا تتغير منذ ولادة الإنسان، ولكن هناك خلايا تتجدد بشكل تلقائي في الجسم، وأبرز هذه الخلايا هي خلايا الدم الحمراء".

وتابع: "خلايا الدم الحمراء تلعب دورًا حيويًا في نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، ولهذا يجب أن تتمتع بالحيوية والنشاط، ولذلك فإن عمرها يكون 120 يومًا، وبعد ذلك يتم استبدالها بخلايا جديدة تستكمل الوظيفة نفسها".

وأكمل موافي قائلاً: "الطحال له العديد من الوظائف المهمة، وأبرزها أنه يتولى عملية تدمير خلايا الدم الحمراء والبيضاء التي انتهى عمرها، حيث يقوم بتفكيكها والتخلص منها".

وحذر حسام موافي من خطورة زيادة نشاط الطحال عن المعدل الطبيعي، مؤكدًا أن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا أو نقص كرات الدم الحمراء.

وأوضح أن تضخم الطحال وزيادة حجمه، إذا تسبب في زيادة تدمير خلايا الدم، يستدعي ضرورة إزالته من الجسم فورًا.

وأشار موافي إلى أن تشخيص مشاكل الطحال ليس معقدًا، ويمكن إجراؤه من خلال تحليل صورة الدم. وإذا أظهر التحليل انخفاضًا في نشاط الخلايا مع زيادة نشاط الطحال، ينبغي استئصال الطحال، ولكن يجب أولًا إجراء تحليل لنخاع العظام للتأكد من حالته الصحية.

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