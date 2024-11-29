حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية.. والعمل تعلن توفير4000 فرصة بـ10 محافظات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السد يعمل بعين واحدة.. خبير يكشف تطورات جديدة بشأن سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، مضيفًا: سد النهضة بعين واحدة مع استمرار توقف التوربينات.

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شبورة وأمطار وبرودة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 30 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. السيسي: ستظل القضية على رأس أولوياتنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية

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خطيب الجمعة بالأزهر: الكيان الصهيوني يحاول إسكات كلمة الحق لالتهام الأبرياء في صمت

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية ودار موضوعها حول "وصايا النبي في التعامل مع قضايا العصر

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تفاصيل إزالة فيلا الفنان رياض الخولي بحدائق الأهرام.. مصدر يكشف مفاجأة

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن تفاصيل هدم فيلا الفنان رياض الخولي بمنطقة حدائق الأهرام.

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إجراء عاجل من جامعة الأزهر بعد نشوب حريق بالمدينة الجامعية بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، قبل قليل، المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، إثر نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبني عمر بن الخطاب " جناح ج"، بعد ظهر الجمعة مباشرة، وقد تم السيطرة التامة على الحريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من عدم وجود أى إصابات للطلاب أو العاملين بالمدينة الجمعية.

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محافظ القاهرة: إقامة 3 أسواق لليوم الواحد.. وافتتاح الرابع بالمرج الأسبوع المقبل

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إن المحافظة تشهد اليوم إقامة 3 أسواق من أسواق اليوم الواحد، أحدها تم افتتاحه اليوم بالأميرية وتقدم فيه المعروضات بالكامل هذه المرة شركات القطاع الخاص، والسوقين الآخرين أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والثالث بجوار ركن فاروق بحلوان، معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد بالمرج، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

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الطماطم بـ6.5 والأرز بـ27 جنيها.. أسعار السلع بسوق اليوم الواحد بإمبابة

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، النموذج الأول لأسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة

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