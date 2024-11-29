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السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة

06:05 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

السيدة انتصار السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقالت السيدة قرينة رئيس الجمهورية - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، :"في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة".

وأكدت قرينة الرئيس أن فلسطين ستظل دائماً قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام.

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