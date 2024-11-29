السد يعمل بعين واحدة.. خبير يكشف تطورات جديدة بشأن سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، مضيفًا: سد النهضة بعين واحدة مع استمرار توقف التوربينات.

منسوب مياه سد النهضة

قال شراقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك انتهى التخزين الخامس والأخير في 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 م، وإجمالي تخزين 60 مليار م3، ويتبقى مترين فقط حتى مستوى الممر الأوسط الذى يتم بناء كوبرى عليه ليربط بين جانبي السد.

بوابات مفيض سد النهضة

وأضاف: ومنذ ذلك الوقت وبحيرة سد النهضة ثابتة من حيث المستوى والمخزون، ويتم التحكم فى ذلك عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية، في البداية تم فتح 3 بوابات، ومع انخفاض الأمطار أصبحت بوابتين في 4 ثم بوابة واحدة فى 19 نوفمبر الجارى حتى اليوم 29 نوفمبر 2024.

توربينات النهضة

وتابع: كما تم تركيب 4 توربينات (توربين فى 22 فبراير 2022، والثانى 14 أغسطس 2022، والاثنين الآخرين فى 24 أغسطس 2024. أول توربينين كان عملهما متقطع يعملان أسبوع ويتوقف أشهر، وحاليا لم يعمل الأربعة توربينات سوى عدة أيام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار شراقي إلى أنه مع انتهاء موسم الأمطار لهذا العام انخفض الإيراد المائى اليومى عند سد النهضة إلى حوالى 60 مليون م3، ولابد لهذه الكمية أن تمر سواء من خلال التوربينات أو من بوابات المفيض العلوية، ومع استمرار توقف التوربينات الأربعة، تم الإبقاء على فتح بوابة (عين) واحدة، وفى حالة عودة تشغيل التوربينات سوف يزداد الإيراد اليومى بقدر ساعات التشغيل عن طريق ضخ كميات إضافية من مخزون بحيرة سد النهضة

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