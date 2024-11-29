شبورة وأمطار وبرودة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 30 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدا السبت، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدا السبت يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس غدا السبت يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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