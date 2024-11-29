في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. السيسي: ستظل القضية على رأس أولوياتنا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧وعاصمتها القدس الشرقية

السيسي يؤكد دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وقال "السيسي"، في تدوينة له، عبر منصة إكس، "أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة".

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