تفاصيل إزالة فيلا الفنان رياض الخولي بحدائق الأهرام.. مصدر يكشف مفاجأة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن تفاصيل هدم فيلا الفنان رياض الخولي بمنطقة حدائق الأهرام.

تفاصيل إزالة فيلا الفنان رياض الخولي بحدائق الأهرام

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الفيلا تم بيعها لشخص جديد، وهو من تقدم للحصول على رخصة الهدم وبدأ في تنفيذ القرار.

وأضاف أن الفنان رياض الخولي كان قد باع الفيلا منذ فترة طويلة ولم يكن مقيمًا فيها، موضحًا أن الفيلا تعرضت لتصدعات وتشققات مما جعلها آيلة للسقوط.

وأشار إلى أن المالك الجديد يسعى لاستخراج رخصة بناء جديدة بعد الانتهاء من عملية الهدم الحالية.

وتابع: جميع الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها، حيث حصل المالك الجديد على التصاريح اللازمة للهدم، ومن المقرر أن يتم إصدار رخصة بناء جديدة للفيلا قريبًا.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا صورًا بشأن هدم فيلا الفنان رياض الخولي في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، خلال الساعات القليلة الماضية.

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