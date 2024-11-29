"الأزهر" تكشف سبب حريق مبنى سكني بالمدينة الجامعية بأسيوط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اطمأن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط إثر الحريق الذي نشب في الغرفة 414 بمبنى (ج).

وتفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، المدينة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة، وتابع رئيس الجامعة الأحداث بصفة مستمرة؛ للوقوف على مستجداتها، مقدمًا الشكر لقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق.

ماس كهربائي

وأكد أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد إصابات بفضل الله تعالى؛ فقد وقع الحادث في أثناء صلاة الجمعة، ولم يكن هناك أحد من الطلاب داخل الغرفة أو الغرف المجاورة، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فور نشوبه.

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