17 ألف جنيه.. أرخص عمرة في مصر خلال ديسمبر 2024

كتب- محمد أبو بكر:

مع ارتفاع أسعار برامج العمرة لعام 2024، التي تبدأ من 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، أصبح البحث عن بدائل منخفضة التكلفة أمرًا ضروريًا للعديد من المواطنين.

ما هي أرخص عمرة في مصر؟

وفي هذا الإطار، قال مصدر لمصراوي، إنه من بين الخيارات التي تلقى إقبالًا كبيرًا لهذا الموسم "عمرة الترانزيت"، التي تُعد من أكثر الحلول الاقتصادية للمسافرين.

وأضاف المصدر، أن عمرة الترانزيت تتيح للمسافرين فرصة أداء مناسك العمرة باستخدام تأشيرة المرور التي تصدرها المملكة العربية السعودية، والتي تمكنهم من الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة.

وأوضح أن تأشيرة عمرة الترانزيت تُصدر عبر شركات الطيران، حيث يتم تقديم الطلب للسفر إلى وجهة ثالثة والعبور عبر المملكة، موضحًا أن هذا النمط من التأشيرات يمنح المسافرين فرصة أداء مناسك العمرة خلال فترة الإقامة المحدودة في السعودية.

وأشار إلى أن هذه البرامج توفر أرخص عمرة في السوق المصري خلال شهر ديسمبر، حيث تتراوح تكلفتها بين 17 و25 ألف جنيه.

وتابع: تختلف تأشيرة عمرة الترانزيت عن تأشيرات العمرة التقليدية، إذ لا تخضع للإجراءات التي تفرضها بوابة العمرة المصرية، ولا تتطلب الحصول على "باركود العمرة".

أسعار العمرة خلال شهر نوفمبر 2024

وكان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن أسعار العمرة خلال شهر ديسمبر 2024 سواء الاقتصادية والخمس نجوم.

وقال "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أن أسعار العمرة في شهر ديسمبر 2024 الاقتصادية تبدأ من 30 ألف جنيه، وتختلف وفق البرنامج المتفق عليه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الـ5 نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، وتختلف باختلاف البرنامج والحجز والطيران والفنادق.

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