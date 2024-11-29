محافظ القاهرة: إقامة 3 أسواق لليوم الواحد.. وافتتاح الرابع بالمرج الأسبوع المقبل

القاهرة - أ ش أ

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، إن المحافظة تشهد اليوم إقامة 3 أسواق من أسواق اليوم الواحد، أحدها تم افتتاحه اليوم بالأميرية وتقدم فيه المعروضات بالكامل هذه المرة شركات القطاع الخاص، والسوقين الآخرين أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والثالث بجوار ركن فاروق بحلوان، معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد بالمرج، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

افتتاح سوق اليوم الواحد بالمرج

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القاهرة الدكتورإبراهيم صابر، ووزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ثالث أسواق اليوم الواحد بالقاهرة بجوارسورمركز شباب الأميرية لتوفيرالسلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% فى بعض السلع .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق "اليوم الواحد" تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، وأن معروضات أسواق اليوم تقل في السعرعن معروضات سوقى مدينة نصر وحلوان ، وذلك لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، داعيا المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد والاستفادة من التخفيضات.

وأوضح أن التواجد في السوق متاح لجميع العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص ، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30 % عن مثيلاتها فى السوق، منوها بأن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، وأن سوق اليوم الذى شارك فيه أكثر من 35 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة.. داعيا وسائل الإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في الرقابة على أسعار السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه اليوم يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً؛ لبيع السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، مع توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.

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