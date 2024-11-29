المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع "أنهار الخير" لتخفيف الأعباء عن "الأولى بالرعاية"

القاهرة - أ ش أ

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أسبوع "أنهار الخير"؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات التى تقع في نطاق المسئولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم المجتمع المدني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بدأت الفعاليات بتنظيم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من أبناء محافظات الصعيد، بعد تسليمهم المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، تخلل الحفل تقديم عروض للموسيقات العسكرية وعروض فنية وغنائية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة والفنانين ورموز المجتمع المدني .

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب عمرو أحمد جميل، تحية وتهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، للحضور، كما وجه الشكر والتقدير للمشاركين في تنفيذ فاعليات أسبوع " أنهار الخير".

بدورها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى عن شكرها للقوات المسلحة لتبنيها مثل تلك المبادرات بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة والتى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وتضمن أسبوع "أنهار الخير" مبادرة "كساء"، التي تم خلالها تنفيذ معرضا للملابس لتوزيع 100 ألف قطعة ملابس ومستلزمات دراسية وأدوات منزلية متنوعة ، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية تستهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للعديد من الأسر ، وتقديم عدد من الخدمات لذوى الهمم ، فضلاً عن توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

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