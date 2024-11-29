بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن حريق بالمدينة الجامعية بأسيوط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، اندلاع حريق أثتاء صلاة الجمعة بحجرة 416 بالطابق الرابع بمبني "عمر بن الخطاب" جناح "ج، بالمدينة الجامعية للبنين بأسيوط.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه تم احتراق محتوى الغرفة، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابات بين الطلاب.

ولفتت جامعة الأزهر، إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء والاسعاف إلى‏ مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه بالكامل.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بعد قليل، بتفقد مبنى المدينة الجامعية للبنين بأسيوط، بعد اندلاع حريق بحجرة 416 بالطابق الرابع بمبني "عمر بن الخطاب".

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