الطماطم بـ6.5 والأرز بـ27 جنيها.. أسعار السلع بسوق اليوم الواحد بإمبابة

وزير التموين: مبادرة "اليوم الواحد" خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمد معروف:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، النموذج الأول لأسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأوضح "فاروق"، بحسب بيان، الجمعة، أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

أسعار بعض السلع في سوق اليوم الواحد بالجيزة

وجاءت أسعار بعض السلع في سوق اليوم الواحد بالجيزة، كما يلي:

- طبق بيض 30 بيضة: بـ145 جنيه بدلًا من 165 جنيه.

- كلامنتينا 1 كيلو: بسعر 15 جنيه.

- بلح رملي 1 طبق: بسعر 25 جنيه.

- تفاح أحمر 1 كيلو بسعر: 65 جنيه.

-طماطم سائبة: 3 كيلو بـ20 جنيه.

- بطاطس شبكة 2 كيلو: بسعر 30 جنيه.

- بصل أحمر شبكة 2 كيلو: بسعر 27 جنيه.

- أركز مامولينو 1 عريض: سعر الكيلو 27 جنيه.

- مكرونة مرجانه 350 جرام: سعر الكيس 7 جنيه.

تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة إمبابة بالجيزة

وقال وزير التموين، إن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أوضح محافظ الجيزة أن الدولة بكافة اجهزتها تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

تخفيضات تصل لـ30 % بسوق اليوم الواحد بالجيزة وتنظيم أسواق جديدة تباعًا

كما أكد المحافظ علي انعقاد السوق بشكل أسبوعي يوم الجمعة على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع مشيرًا إلى أن السوق يخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من الأحياء الأخرى على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين من أهالى المحافظة لزيارة السوق و الإستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

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