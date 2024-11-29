وزير التموين: مبادرة "اليوم الواحد" خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق

كتب - محمد سامي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق "اليوم الواحد"، والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الجيزة عادل سعيد، النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، بحضور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية. وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء؛ مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

السلع الغذائية

وأوضح الوزير أن السوق الجديدة تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم - بشكل كبير - في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

من جانبه، أوضح محافظ الجيزة أن الدولة - بجميع أجهزتها - تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

وأكد المحافظ، انعقاد السوق - بشكل اسبوعي يوم الجمعة - على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن السوق تخدم أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق؛ حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الاسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30 %.

كما أكد أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ سيتم تنظيم أسواق "اليوم الواحد" بعدد من الأحياء الأخري؛ على أن يتم تعميمها فى أحياء ومراكز ومدن المحافظة تباعًا.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين من أهالي المحافظة؛ لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

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