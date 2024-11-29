وظائف جديدة.. أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بـ 10 محافظات - التخصصات والراوتب

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة ووظائف متاحة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

4599 فرصة عمل جديدة متاحة

وقالت الوزارة في بيان اليوم، الجمعة، إنها تلقت طلبات جديدة من 53 شركة قطاع خاص بـ10 محافظات لديها 4599 وظائف مٌتوفرة الآن وفرص عمل متاحة في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص عمل وزارة العمل، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد وأماكن التقديم على فرص العمل الجديدة

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر ديسمبر 2024.

وتكون أماكن التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة، كما يلي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

-الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتكون فرص العمل والوظائف الجديدة متاحة في 10 محافظات، وهي: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا، وجنوب سيناء،، وأسوان، والغربية".

تخصصات فرص العمل الجديدة

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندس اتصالات.

مهندسين كهرباء بجميع التخصصات.

مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء.

مدير صيانة.

محاسبين.

مشرف تنجيد.

ليدي جارد – إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف.

أخصائي مشتريات.

بائعين.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين ميكانيكا.

إنتاج وجودة.

أعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين بجميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

مهن الفندقة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وضمت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية.

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