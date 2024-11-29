نشرة التوك شو.. مدرس اقتصاد منزلي توضح طريقة إدارة ميزانية المنزل بـ3 آلاف جنيه شهريًا

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مدرس اقتصاد منزلي: ٣ آلاف تكفي الأسرة في الشهر.. وخالد الجندي: بنحب التقليد

طرحت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، رؤية جديدة حول كيفية إدارة الميزانية المنزلية، مشيرة إلى إمكانية تحقيق التوازن المالي وتلبية احتياجات الأسرة الأساسية بمبلغ 3 آلاف جنيه، بشرط التخطيط الجيد والابتعاد عن الاستهلاك المفرط.

وفي حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc" اليوم الخميس، أكدت حمزة أن السر يكمن في التخطيط المسبق وتحديد أولويات الإنفاق، فبدلاً من الانسياق وراء رغبات اللحظة وشراء سلع غير ضرورية، ينبغي التركيز على الأساسيات مثل الغذاء والمنظفات والمستلزمات المنزلية.

"هتاكل كل حاجة".. أستاذ أمراض باطنة يوجه نصائح ذهبية لمرضى السكري

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن مرض السكري له تاريخ طويل حيث تم ذكره في إحدى البرديات الفرعونية، موضحًا أنه كان في الماضي يعتبر مرضًا قاتلاً حيث كان المصاب به يموت بعد 5 سنوات.

وفي حواره خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار الغزالي حرب إلى أن الأطباء القدماء كانوا يعرفون المرض من خلال وجود نسبة سكر في البول.

ما حكم التربح من الإنترنت؟.. الإفتاء تحسم الجدل

رد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم التربح من الإنترنت، حيث يقوم بعمل فيديوهات ويتربح منها على الإنترنت؟، قائلًا: "إن التربح من قنوات الإنترنت يعد أمرًا جائزًا إذا كان المحتوى الذي يُقدّم على هذه القنوات نافعًا ولا يخالف الشريعة الإسلامية".

وأضاف الطحان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، أنه لا يوجد مانع من التربح من المحتوى، إذا كان المحتوى خاليًا من أي محرمات مثل الدعوة إلى الفاحشة أو نشر الإعلانات غير اللائقة.

كيف تعيش أسرة من 4 أفراد بـ3 آلاف جنيه؟.. أستاذ اقتصاد منزلي توضح

أكدت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن التخطيط الجيد للميزانية الشهرية يمكن أن يحقق توازنًا بين الاحتياجات الأساسية للأسرة رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وقالت، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "يمكنني أن أقول بكل ثقة أن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط".

متى تصبح لعبة الشطرنج محظورة ومحرّمة؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لعبة الشطرنج تعد من الألعاب الذهنية المباحة في الإسلام، مشيرًا إلى أنها تختلف عن العديد من الألعاب الأخرى التي قد تحتوي على مكونات من القمار أو الميسر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشطرنج تعتمد بشكل أساسي على التفكير والذكاء، حيث يقوم اللاعب ببذل جهده وعقله لتحقيق هدفه وهو الفوز، دون الاعتماد على الحظ أو المقامرة، وهو ما يجعلها جائزة شرعًا.

الشيخ خالد الجندي: 35% من الطعام في مصر ينتهي بالقمامة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة أن تنفق الأسر بما يتناسب مع احتياجاتها دون إسراف أو تبذير، مشيرًا إلى تأثير العادات الاستهلاكية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه فيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالإسراف، أوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن المواطن المصري يهدر سنويًا 91 كيلوجرامًا من الطعام.