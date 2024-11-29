خبير اقتصادي: تصريح رئيس الوزراء عن سعر الدولار طبيعي وصحي

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تصريح رئيس الوزراء بشأن سعر الدولار ليس مقلقا بدرجة كبيرة، موضحا أن رئيس الوزراء يحاول ترسيخ فكرة أن عدم ثبات سعر الصرف أمر صحي وطبيعي.

وأشار فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أنه على المستوى المعيشي فإن المواطن من حقه أن يشعر بالقلق، لأن ارتفاع سعر الصرف قد يؤدي لزيادة التضخم، وارتفاع الأسعار، معلقا: "لما سعر الدولار يزيد في بلد 70% من منتجاتها مستوردة لازم هينعكس على الحالة الاقتصادية".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أرسى فكرة أن سعر الصرف سيكون مرن، معتبرا أنه لا يوجد أي أسباب تدعو للمضاربة على الدولار، مضيفا أن الدولة ما زالت تعمل على زيادة موارد الدولار لضبط سعر الصرف.

اقرأ أيضًا:

التعليم تُكلف المدارس بخصم الدرجات من الطلاب المتغيبين -(تفاصيل)

رئيس الوزراء يشهد رفع علم مصر على السفينة وادي العريش