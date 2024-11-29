بكري يكشف سر هجوم إسرائيل على شيخ الأزهر

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة إسرائيلية ضد شيخ الأزهر والمؤسسات الأزهرية، برعاية السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى القاهرة، مشيرا إلى أن تل أبيب أصدرت تقريرا عن أن الأزهر مؤسسة داعمة للإرهاب وتناسى أن إسرائيل هي أساس الإرهاب.

وأشار "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن شيخ الأزهر كرس كل جهده لرفض الإرهاب ونشر الوسطية، وأنه يغرس في أبنائه، وطلابه منذ السنوات الأولى للتعليم قبول التعددية.

وتابع "الأزهر أصدر العديد من البيانات التي أدان فيها خطابات التحريض والكراهية التي تمارس في حق غير المسلمين، منوها عن أن هناك فارق بين المدافعين عن أوطانهم والساعين إلى تحرير أراضيهم، وبين القتلة الذين يمارسون أشد أنواع العنف والإرهاب".

اقرأ أيضًا:

التعليم تُكلف المدارس بخصم الدرجات من الطلاب المتغيبين -(تفاصيل)

رئيس الوزراء يشهد رفع علم مصر على السفينة وادي العريش