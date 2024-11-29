أستاذ أمراض باطنة يحذر: السكر قد يُصيب المريض بـ"العمى"

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، عن أنواع الأطعمة المناسبة لمرضى السكري، مؤكدًا أنه لا يوجد نوع محدد من الطعام يجب على المريض الالتزام به.

وأوضح في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد أن جميع أنواع الأطعمة مطلوبة، حيث يمكن لمريض السكر تناول الفول والطعمية والتونة والجبنة والخضروات والفاكهة واللحوم.

وأشار حرب إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر، محذرًا من أن السمنة تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الفرد.

وأضاف أن علاج السكر باستخدام الأنسولين يجب أن يكون متوازنًا، ولا ينبغي للطبيب أن يفضل نوعًا معينًا من الأطعمة، حيث إن جميعها آمنة علميًا.

كما ناشد حرب الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء، بتوفير أدوية السكري، مشددًا على أن تصنيع الأدوية يحتاج إلى مشاركة فعالة من رجال الأعمال مع الحكومة لتحقيق ذلك.

وفي ختام حديثه، أكد على أهمية الفحص الشامل كل 6 أشهر، خاصة بدءًا من سن الـ30، مشيرًا إلى أن الشرايين هي أكثر الأعضاء تأثرًا بمرض السكري، وأنه قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل فقدان البصر.

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