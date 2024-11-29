برلماني: القمة المصرية الأردنية نجحت في تجديد الالتزام بدعم القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تأتي في سياق العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأردن، حيث يعكس اللقاء اهتمامًا متبادلًا بتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد "أبو عايشه"، في بيان صحفي، أن اللقاء اكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الزعيمان ناقشا خلال القمة عددًا من الملفات المحورية، من أبرزها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية، مما يعكس التزام البلدين بدورهما التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة استئناف عملية السلام كمسار أساسي لحل الصراع.

واختتم النائب عبده أبو عايشه حديثه قائلا: الرسائل التي حملها اللقاء تعكس رؤى الزعيمين المشتركة بشأن أهمية التضامن العربي كعامل رئيسي لحل الأزمات الإقليمية، كما تؤكد على حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع الإشارة إلى أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة.

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