تعرف على طالب اللجوء وفقًا لقانون لجوء الأجانب الجديد

كتب- عمرو صالح:

لايزال الحديث عن قانون لجوء الأجانب الجديد، يشغل المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد أن وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضي وتساءل البعض عن طالب اللجوء؟.. وحالات إنهاء اللجوء؟.

ويستعرض مصراوي طالب اللجوء وفقًا لنص القانون حيث عرف القانون اللاجئ بأنه وهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.

حالات انتهاء اللجوء وفقا للقانون الجديد

وفيما يتعلق بحالات انتهاء اللجوء وفقًا لنص المادة ٣٣ كالتالي:

1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

5- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع قانون لجوء الأجانب، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

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